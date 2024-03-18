Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

"ÇOCUKLARIN YAZDIĞINI SANDIM"

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi.