Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...
İstanbul Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ
İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde "ceset aşağıda" notunu görünce polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı.
Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu.
Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"ÇOCUKLARIN YAZDIĞINI SANDIM"
Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura: 40.606 TL 4C'li Emekliye:21.353 TL Maaş! Ek Artış+10 Puanlık İlaveyle Temmuz Zam Oranı Şekillendi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma....
- Matematik Testi: ⏱️ 30 Saniyede Dehanı Göster! Eksik Sayıyı Bulabilir misin?
- Somer Şef'in Lahmacun Sırrı: Hamuruna 1 Kaşık Ekle! Evde Çıtır Çıtır Lahmacun Yapın!
- Tamircilerin Gizli Silahı: Çamaşır Makinesine 1 Bardak Ekle ve Ömürlük Kullan!
- Kulağınıza soğan koyun ve bekletin. Meğer o sorunu şak diye çözüyormuş
- SGK'dan 12,5 Yıl Çalışana Erken Emeklilik Şansı! 4500-3600 Günle EYT Beklemeden Piyango Vurdu! 47-48-49-50 Yaşla...
- e-Okul LGS başvuru ekranı ve kılavuzu 2024 | eokul.meb.gov.tr LGS başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? MEB kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
- 1 Ayda Peş Peşe 4 Tatil! MEB'den Anaokulu, Kreş ve Tüm Sınıflara Müjde!
- Bahar Dizisinde Sevilen Karaktere Veda! Final Gibi Karara Seyirciler İsyanda!
- Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!
- İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli
- Zeka Testi: Koyunlar arasında gizlenmiş kurdu sadece 5 saniyede bulabilir misin?