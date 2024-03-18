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Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

İstanbul Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi.

Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde "ceset aşağıda" notunu görünce polise ihbarda bulundu.

Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı.


Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu.

Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çöpte esrarengiz yazı! 300 metre uzaklıkta...

"ÇOCUKLARIN YAZDIĞINI SANDIM"

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi.

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