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Tokat'ta güvercinler drona böyle çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Tokat’ta güvercinler drona böyle çarptı

Tokat’ta güvercinler İhlas Haber Ajansı'nın dronuna saldırdı, güvercinlerin saldırı anları dron kamerasına yansıdı, muhabirin dikkati kırımı önledi.

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