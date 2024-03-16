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Elazığ'da nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Elazığ’da nesilleri tehlike altında, kendileri şehirde

Nesillerinin azalması nedeni ile koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.

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