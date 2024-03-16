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İstanbul Bağcılar'da araç kiralayıp otomobilin konsolunu çalanlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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İstanbul Bağcılar’da araç kiralayıp otomobilin konsolunu çalanlar kamerada

Bağcılar'da araç kiralayıp park halindeki otomobilin konsolunu çalan kişiler önce kameraya sonra da polis ekiplerine yakalandı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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