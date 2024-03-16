16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dilencilik yapacağı yere araba ile taşındı

Dilencilik yapacağı yere araba ile taşındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
ABONE OL
Dilencilik yapacağı yere araba ile taşındı

Çekmeköy’de tekerlekli sandalyeyle taşıdığı bir çocuğu kullanarak dilencilik yapan kişinin, dilencilik yaptığı yere otomobille götürüldüğü ve otomobilden inip hazırlandıktan sonra dilencilik yaptığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA