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Spilkent'te binlerce kişi ev sahibi olacak!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Spilkent’te binlerce kişi ev sahibi olacak!

Manisa'nın konut sıkıntısının giderilmesi için adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spilkent Toplu Konut Projesini hayata geçirdi. Projenin Defne ve Ardıç etaplarının temel atma töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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