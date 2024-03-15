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Aranan şahıs yakalanıp tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Aranan şahıs yakalanıp tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, "Kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından aranan şahıs yakalanıp tutuklandı.

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