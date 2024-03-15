15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Esenyurt'ta zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Esenyurt’ta zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Son dakika haberi...Esenyurt'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA