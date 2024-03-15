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Antalya'da Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle kilometrelerce yol gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Antalya’da Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle kilometrelerce yol gitti

Antalya'da aynaları, camları, plakası olmayan ve bagaj kapağı üzerinde bir köpeğin yattığı otomobilin sürücüsü, trafikte kilometrelerce ilerledi. uyarılara aldırış etmeyen sürücüye bir başka sürücü, "bu araç uçaktan düşmüş gibi" diyerek tepki gösterdi.

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