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Şanlıurfa'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Şanlıurfa’da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde babanın hayatını kaybettiği, oğlunun ise yaralandığı arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.

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