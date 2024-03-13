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Kadıköy’de iş yerinde yangın paniği kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Kadıköy’de iş yerinde yangın paniği kamerada

Kadıköy’de bir restoranda yangın çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın, çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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