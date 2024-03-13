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Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Sancaktepe’de aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, karşıdan gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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