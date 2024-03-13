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Arnavutköy'de arkadaşını vuran zanlının sakince uzaklaştığı anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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Arnavutköy’de arkadaşını vuran zanlının sakince uzaklaştığı anlar kamerada

Arnavutköy’de arkadaşını börekçide vurarak öldüren şahsın olaydan sonra sakin bir şekilde kalabalıkta yürüdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şahsın yürürken belindeki cinayet silahını düzelttiği de görüldü.

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