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İstanbul'a çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı!

YAŞAM İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 13.03.2024
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İstanbul’a çamur yağdı oto yıkamacılarda yoğunluk yaşandı!

İstanbul'da, Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz ve arkasından gelen yağmur çamura dönüştü. Araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

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