Esenyurt’ta 1,5 lira kavgası! Kredi kartı ile işleme fazla ücret alınca olay çıktı! O anlar kamerada





Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.