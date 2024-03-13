Esenyurt'ta 1,5 lira kavgası! Kredi kartı ile işleme fazla ücret alınca olay çıktı! O anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir market sahibi ile müşteri arasında kredi kartı komisyonu tartışması nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada her iki taraf da birbirine saldırırken, olay anları market içinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Esenyurt'ta market sahibi ile müşteri arasında sigara ücretinden dolayı çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kredi kartıyla ödeme yapan müşteriden ekstra 1.5 TL almak isteyen esnaf yumrukların hedefi oldu.
Çıkan kavgada taraflar birbirine girerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen şahıs, bisküvi ve bir paket sigara istedi. Ödemeyi kart ile yapan adam fişine bakarak 1.5 TL fazla ödediğini fark etti.
Durumu market sahibi Nihat K.'ye sorduğunda ise bankanın komisyon aldığı cevabını aldı. Bir süre ikili arasında tartışma yaşanmasının ardından şahıs sinirlenerek market sahibine yumruklarla vurmaya başladı.
Çıkan kavgada markete ortalık karışırken taraflar birbirini adeta yerden yere vurdu. Dükkana giren vatandaşlar tarafları ayırırken şahıs dükkandan ayrılarak uzaklaştı.
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