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Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Beyoğlu’nda gecekonduda yangın paniği

Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde meydana gelen yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının sobadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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