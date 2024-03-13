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3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL'lik altın çaldı; hırsızlık kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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3 kadın, girdikleri kuyumcudan 1 milyon TL’lik altın çaldı; hırsızlık kamerada

Mersin'de kuyumcu dükkanına giren 3 kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın dolu tablayı çaldı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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