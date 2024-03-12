Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler! Tam 12 milyon lira dolandırdılar

Avukat İlkkahraman, "Daha sonra avukat olduğunu belirten kişi olayın mağdurunu arayarak, 'Yazıştığın ve müstehcen görüntüler attığın kişi 17 yaşından küçük. Babası olaya şahit olduğundan hakkınızda suç duyurusunda bulunuldu' diyor. Avukat olduğunu söyleyen kişi, tarafları uzlaştırmak ve olayı kapatmak için para talep ediyor. Para gönderildikten sonra bu kez kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişi tarafından mağdurlar aranıyor. Savcı olduğunu söyleyen kişi, dosyanın avukat tarafından kendilerine getirildiğini belirterek, dosyayı kapatmak için bir miktar para talep ediyor. Para ödemeleri ise üçüncü kişilerin hesaplarına yapılıyor" dedi.