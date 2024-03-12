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755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul polisince İstanbul ve Tekirdağ Çorlu Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen operasyonlarda 755 ton kaçak üretilmiş akaryakıta el konuldu. Olayla bağlantılı aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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