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Üsküdar Çocuk Köyü’nde ilk kahvaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Üsküdar Çocuk Köyü’nde ilk kahvaltı

Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Köyü’nde ilk kahvaltı, binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

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