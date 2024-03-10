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Sanal bahis borcu için kuyumcuyu soymaya kalkıştılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Sanal bahis borcu için kuyumcuyu soymaya kalkıştılar

Bursa’da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şahısların sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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