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Samsun'da başıboş köpek dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Samsun’da başıboş köpek dehşeti: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Samsun'da köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

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