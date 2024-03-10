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Antalya’da öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Antalya’da öğrencisini ’Heimlich’ manevrasıyla kurtardı

Antalya’da bir ilkokulda öğretmen Kadim Doğan, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisi 7 yaşındaki Hatice Esen’i 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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