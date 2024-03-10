Karun’dan sonra en değerli hazine! Açılışına günler kaldı | 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri taşıyan kafatası...





"DÜNYADA SAYILI BİR MÜZE"

Müze ve içindeki eserlerden bahseden Almaz, "Toplamda 20 bin metrekareye yaklaşan bir yerleşke üzerinde konsept oluşturduk. Dünyada format olarak sayılı bir müze yaptık. Özellikle öğrenim çağındaki öğrencilerimizi acilen buraya davet ediyorum. Burada görülecek çok eser var. Turizm acenteleri, yabancı misafirleri de bu lokasyon içerisine dahil ettiler. Turistlerimiz de bu müzeyi etkin bir şekilde gezebilecekler. Bu müzedeki eserlerden faydalanacaklar. Müzemizde tarih öncesi yaşantılardaki evler, oradaki aletler, çanak, çömlekler var. Amisos Hazinesi var. Bunlar olduğu gibi Samsun'da yaptığımız kazılardan elde ettiğimiz kafatasları var. Bilim adamlarının bize verdiği verilere göre milattan önce 3000, 4000 yıllarında ameliyat yapıldığını görüyoruz. Bunu Samsun Müzesi'nde görmek ve yaşamak üzere herkesi buraya bekliyorum" diye konuştu.