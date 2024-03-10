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Bursa'da sanal bahis borcu soygunu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Bursa’da sanal bahis borcu soygunu

Bursa’da dün bir kuyumcudan 3.5 milyon lira değerinde altın çalan kar maskeli ve silahlı soyguncular, polisin amansız takibiyle 8 saat geçmeden kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinde sanal bahis borcu için kuyumcu soygununu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin sahte plakayla gerçek plakayı değiştirme anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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