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Sahte altınla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Sahte altınla 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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