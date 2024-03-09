Diyarbakır’da sürücü kursuna ‘Fısıltı’ operasyonu! 70 adayın kopya çekmesi engellendi
Son dakika haberine göre Diyarbakır’da sürücü kursu çalışanlarının da içinde olduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen “Fısıltı” operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 70 adayın kopya çekmesi engellendi.
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 4 aylık çalışmalarda; motorlu taşıtlar sürücü adayı belirleme yazılı sınavlarına girecek şahısların üzerlerine görsel ve işitsel özel düzenekler kurarak sınav esnasında kopya çektiren ve her sınav başı sınava girecek adaylardan para alarak maddi menfaat elde eden içlerinde özel sürücü kursu çalışanlarının da yer aldığı suç organizasyonuna yönelik dün Diyarbakır merkezli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda bu zamana kadar yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi. Operasyonda, geçmiş sınavlara yönelik incelenmeye alınıp çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Operasyonda; özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller ve kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar ve kursiyer belgeleri, 1 adet tabanca, lehim makinaları ve kablolar, kredi kartları ve E-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.
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