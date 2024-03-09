Diyarbakır’da sürücü kursuna ‘Fısıltı’ operasyonu! 70 adayın kopya çekmesi engellendi



Operasyonda; özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller ve kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar ve kursiyer belgeleri, 1 adet tabanca, lehim makinaları ve kablolar, kredi kartları ve E-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.