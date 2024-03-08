Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor! Ekmek arası 1 kilo altın

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan altına el konulurken, bir kişi gözaltına alındı. Böylece üç operasyonda 112,5 milyon liralık kaçakçılık önlenirken, olaylara ilişkin soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülüyor.