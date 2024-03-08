Burası Adana! Güçlendirme beklenen binalarda hayat sürüyorlar: Çok fazla korkmuyoruz
Adana’da depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen onlarca hasarlı bina yıkılmayı beklerken, güçlendirme beklenen bazı orta hasarlı binalarda ise hayat devam ediyor.
ARTÇI SARSINTILAR KORKUTUYOR
Adana ve çevre illerde yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle hasarlı binalardan düşen beton parçaları vatandaşları korkutuyor.
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI BEKLEYEN APARTMANDA YAŞIYORLAR
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan 5 bloklu Özküpeli Apartmanı da depremde hasar aldı ve ağır hasarlı oldu. Apartman sakinlerinin itirazı sonucu A bloğa yıkım kararı, geri kalan bloklar için ise ağır hasar, orta hasara çevrildi. Apartman sakinlerinin başvurusuyla binada güçlendirme yapılmaya karar verildi ancak aylardır herhangi bir işlem başlamadı. Bu sürede gidecek başka yeri olmayan bazı vatandaşlar ise hasarlı apartmanda oturmaya devam ediyor.
"AİLEMİZLE BURADA OTURUYORUZ, ÇOK FAZLA KORKMUYORUZ"
Ailesiyle birlikte binada oturan Ümit Yüksel, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yüksel, "4 blokta sadece bir tek biz ve D blokta bir hemşire oturuyor. 4 blok güçlendirme yapılacak, A blok yıkılacak. Belediye ruhsatı vermedi onu bekliyoruz. Ruhsat verince güçlendirme yapılacak ve gönül rahatlığıyla bizler de oturacağız. Gidecek başka yerimiz yok. Ailemizle burada oturuyoruz. Çok fazla korkmuyoruz 6 aydır burada oturuyorum" dedi.
"BİNALAR TEHLİKE SAÇIYOR"
Mahalle sakinlerinden Ramazan Özdemir ise yıkılması gereken binaların tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen birçok bina yıkılmayı ve güçlendirmeyi bekliyor. Bu site de çok tehlike arz ediyor. Çünkü yıkılacak binanın yanında kreş ve cami var. Allah korusun bir depremde maddi ve manevi çok kayba neden olabilir. Vatandaşlar olarak tedirginiz" ifadelerini kullandı.
"HER DÖKÜNTÜDE DAHA DA KORKUP TEDİRGİN OLUYORUZ"
Artçı depremlerde sıvaların binalardan döküldüğünü anlatan Özdemir, "Her döküntüde daha da korkup tedirgin oluyoruz. Hasarlı binaların yıkılmasını, güçlendirilmesi gereken binaların da güçlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.
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