Burası Adana! Güçlendirme beklenen binalarda hayat sürüyorlar: Çok fazla korkmuyoruz

"BİNALAR TEHLİKE SAÇIYOR"

Mahalle sakinlerinden Ramazan Özdemir ise yıkılması gereken binaların tehlike oluşturduğunu söyleyerek, "Depremin üzerinden 13 ay geçmesine rağmen birçok bina yıkılmayı ve güçlendirmeyi bekliyor. Bu site de çok tehlike arz ediyor. Çünkü yıkılacak binanın yanında kreş ve cami var. Allah korusun bir depremde maddi ve manevi çok kayba neden olabilir. Vatandaşlar olarak tedirginiz" ifadelerini kullandı.