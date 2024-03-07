07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Kayseri Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2024
ABONE OL
Kayseri Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, hafta sonu Kayseri Erciyes Dağı'nda düzenlenecek. Sporcular, 9 Mart Cumartesi günü sıralama turuna çıkacak. 10 Mart Pazar günü ise final mücadeleleri yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA