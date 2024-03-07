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İstanbul'da geniş çaplı asayiş uygulaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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İstanbul’da geniş çaplı asayiş uygulaması

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 475'i yakalandı.

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