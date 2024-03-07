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El ele veren afetzede kadınlar devlet desteğiyle hayata tutundular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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El ele veren afetzede kadınlar devlet desteğiyle hayata tutundular

Depremin vurduğu Hatay’da 280 afetzede kadın, devlet tarafından verilen destekle çok sevdikleri mutfaklarına dönerek hayata tutundular.

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