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Hatay'da sağanak yağış şehri ele geçirdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Hatay’da sağanak yağış şehri ele geçirdi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı.

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