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Fatih'te 5 katlı binada korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Fatih’te 5 katlı binada korkutan yangın

Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekerken, binanın çatısı alev alev yandı. Metrelerce mesafeden hortum uzatarak yangına müdahale eden ekipler, yangını güçlükle söndürdü.

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