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Bursa'da bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.03.2024
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Bursa’da bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada

Bursa’da bir kafeteryada mama sandalyesinde oturan çocuk, boğazına kurabiye takılınca ölüm tehlikesi yaşadı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden anne; panik içinde bağırmaya başlayınca yardımına işletme sahibi yetişti. Heimlich manevrasıyla minik çocuğun hayata dönmesine vesile olan işletme sahibi o anları anlattı. Hayat kurtaran hareket de kameraya yansıdı.

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