2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
Ramazan ayının gelişiyle birlikte, Müslümanlar için iftar ve sahur saatleri oldukça önemlidir. Bu dönemde imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirleyerek topluma sunulur. Ankara, Antalya ve Adana gibi şehirlerde 2024 Ramazan ayının imsakiyesi yayınlandı ve vatandaşlara duyuruldu. İşte merak edilenler...
Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir dönemdir. Oruç tutmak, ibadetlerini artırmak ve toplum içinde dayanışmayı güçlendirmek için fırsatlar sunar. Ancak oruç ibadeti, doğru vakitlerde tutulmalıdır. Bu nedenle imsakiyeler, sahur ve iftar vakitlerini belirlemek için önemlidir. Ankara, Antalya ve Adana gibi büyük şehirlerde yaşayan Müslümanlar için imsakiye, günlük yaşamlarını planlamalarına yardımcı olur. İşte 2024 Ramazan imsakiyesi...
ANKARA'DA ORUÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
|Tarihler/ Günler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|11 Mart Pazartesi
|05:36
|06:59
|13:04
|16:21
|18:58
|20:16
|2
|12 Mart Salı
|05:35
|06:58
|13:03
|16:21
|18:59
|20:17
|3
|13 Mart Çarşamba
|05:33
|06:56
|13:03
|16:22
|19:00
|20:18
|4
|14 Mart Perşembe
|05:31
|06:55
|13:03
|16:23
|19:01
|20:19
|5
|15 Mart Cuma
|05:30
|06:53
|13:03
|16:23
|19:02
|20:20
|6
|16 Mart Cumartesi
|05:28
|06:51
|13:02
|16:24
|19:03
|20:21
|7
|17 Mart Pazar
|05:26
|06:50
|13:02
|16:24
|19:04
|20:22
|8
|18 Mart Pazartesi
|05:25
|06:48
|13:02
|16:25
|19:05
|20:23
|9
|19 Mart Salı
|05:23
|06:47
|13:01
|16:25
|19:06
|20:24
|10
|20 Mart Çarşamba
|05:21
|06:45
|13:01
|16:26
|19:07
|20:26
İmsak, fıkıh terimi olarak ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bilinçli bir şekilde yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Bu terim, Arapça'da "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir.
Orucun asıl unsuru bu anlamda yatar. İmsak vakti ise, oruç yasaklarının başladığı zaman dilimini ifade eder. Bu zaman dilimi, tan yerinin ağarmasıyla başlar ve sahurun sona erip orucun başladığı vakittir.
İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği zaman dilimini ifade eder ve güneşin batmasıyla başlar. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de başlar. Gündüz ve gecenin belirgin olmadığı bölgelerde oruç süresi, en yakın normal bölgelere göre belirlenir.
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- 2024 Ramazan İmsakiyesi: Adana, Ankara, Antalya İftar ve Sahur Saatleri!
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