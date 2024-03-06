Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar...

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.