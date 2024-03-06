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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Sıcaklıklar bir anda düşecek! Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağış ile karın görüleceği ifade edildi. Özellikle 5 günlük hava tahmininde yağışların İstanbul'da da etkili olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

O BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden, öğleden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Meteorolojiden 12 il için uyarı METEOROLOJİDEN 12 İL İÇİN UYARI

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