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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şıldak, "Mücadele kapsamlı olarak devam edecek" dedi.

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