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AK Parti’nin doktor başkan adayı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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AK Parti’nin doktor başkan adayı yaralıya ilk müdahaleyi yaptı

Adana’da AK Parti’den Yüreğir Belediye Başkan adayı olan Dr. Halil Nacar, esnaf ziyareti sırasında tanık olduğu trafik kazasında yaralanan bir kişiye müdahale etti.

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