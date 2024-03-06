Antalya’da hortum felaketi! 1000 dönüm serayı yerle bir etti! 6 kişi yaralandı

Antalya'da dün akşam etkili olan sağanak yağış yaşamı felç ederken, denizden karaya ulaşan 2 ayrı hortum Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 6 kişi yaralandı. Hortum, örtüaltı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm serayı yerle bir etti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti" dedi.

Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar ve altgeçitler suyla doldu. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.