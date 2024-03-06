450 yıllık Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü küllerinden doğuyor

"BATAKLIĞIN ÜZERİNE YAPILMASI HASEBİYLE MİMAR SİNAN, 'ŞAHESERLERİMDEN BİRİ' DİYE ANLATIYOR"

Restorasyonu devam eden Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün tarihini anlatan Tarihçi Zafer Bilgi, "Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı muhteşem köprülerden bir tanesi. Mimar Sinan'ın yaptığı Büyükçekmece Köprüsü diye bildiğimiz bir köprü. Burası 2. Selim döneminde tamamlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman 'Zigetvar Seferi'ne çıkıyor. Bu sefer tarihteki en son seferi diye geçiyor. Artık yaş olarak 70'in üzerindedir. Hükümdarlığında 46. yılıydı. En uzun süre tahta kalan hükümdardı. Orada Roma Dönemi'nden bataklığın üzerinde taşlarla muhkem, ufak bir köprü bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmed döneminde bu köprü kullanılıyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise bu köprünün yenilenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Kanuni döneminde yapımına başlanılan köprü 2. Selim döneminde tamamlandı. Yaklaşık 450 yıllık bir köprü. Burası Mimar Sinan'ın şehri Avrupa'daki ticaret yollarıyla birleştirdiği noktalardan biridir. Bugünkü manada şehre Avrupa'dan geldiğinizde gümrük noktası gibi düşünebilirsiniz. Bugün Boğaz köprüleri nasıl değerliyse, o dönemin Boğaz köprüleri olarak düşünebiliriz. Bataklığın üzerine yapılması hasebiyle Mimar Sinan 'şaheserlerimden biri' diye anlatıyor. 28 tane kemeri, dört bölümden sağlam bir şekilde oturtuyor. Akıma karşı, alt ayaklarını piramit şeklinde yapıyor.

Akım çok olduğunda üstünden taşacak şekilde de çok korkuluklar yapmıyor. Köprünün tam orta noktasını namazgah olarak ayırıyor. İnsanlara dinlenme, seyir alanı gibi bir alan oluşturuyor. Bunlar Mimar Sinan'ın köprüde yaptığı estetik dokunuşlar. Mimar Sinan ilk kez bir eserinde Yusuf bin Abdullah diye kendini ismini yazmış. 'Yusuf' o dönemde mütevazılığından kendi ismi yerine kullanılmış. 'Abdullah'ta Allah'ın bir kulu manasında yazıldı. Böyle bir imza attığı kayıtlarda geçiyor. Osmanlı'nın aslında yaptığı işi ne kadar sağlam yaptığını gösteriyor. Asırlar sonra hala insanlar üzerinden geçiyor. 450 yıllık bir yapı, onca deprem, onca sel, onca erozyona rağmen bugüne Osmanlı'nın sağlam mimari kültürüyle geliyor" ifadelerini kullandı.





"BU KÖPRÜLER SİZİ ALIP TARİHİN DERİNLİKLERİNE ULAŞTIRABİLİYOR"

Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün restorasyonu hakkında konuşan Tarihçi Bilgi, "Köprünün 2022 yılında başlayan restorasyonu hala devam ediyor. Bunun bir an önce bitirilmesi ve bir an önce tarihi şahidenin hem gelecek kuşaklara kazandırılması hem de aynı sağlamlığı ve görkemi hiç bozulmadan onarılması çok önem arz ediyor. Bu aslında yalnızca bir köprü değil, Büyükçekmece Belediyesi'nin bir simgesi de değil. Bunlar aynı zamanda bizim tarihe uzandığımız köprüler. Köprü manevi anlamda da çok kıymetli. Üzerinden Mimar Sinan'ın geçtiğini düşündüğünüzde, siz de tekrar o köprünün üzerinden geçtiğinizde bu köprüler sizi alıp tarihin derinliklerine ulaştırabiliyor. Bu gözle yeni baştan hızlı bir şekilde onarılıp, restore edilip bugüne kazandırılır" dedi.