29 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kolay para vaadiyle tuzağa düşürdüler! Jigololukla kandıran çeteye operasyon

Kolay para vaadiyle tuzağa düşürdüler! Jigololukla kandıran çeteye operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024
ABONE OL
Kolay para vaadiyle tuzağa düşürdüler! Jigololukla kandıran çeteye operasyon

İstanbul Büyükçekmece'de "jigolo" olma vaadiyle insanları kandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin 26 kişiyi toplam 575 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA