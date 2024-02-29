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Adana'da akılalmaz olay! Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Adana’da akılalmaz olay! Devlet hastanelerine ait 35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı

Adana’da polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında çoğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alındı.

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