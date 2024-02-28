Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
Temizlik, bazıları için zorlayıcı bir görev olabilirken, diğerleri için ise terapötik bir aktivite olarak görülebilir. Ancak, ev temizliği yaparken yapılan bazı hatalar, temizliğin etkinliğini azaltabilir veya sağlığımızı riske atabilir. Temizlik profesyonelleri, bu hatalara dikkat çekerek, daha etkili ve hijyenik bir temizlik için bazı ipuçları sunuyorlar.
Temizlik, bazıları için rahatlatıcı bir aktivite olabilirken, diğerleri için oldukça zorlayıcı bir görevdir. Her ne kadar evlerimizi temiz tutsak da, bazen temizlik yapmak istemeyiz veya son istediğimiz şey olabilir. Ancak, temizlik yaparken dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu hatalar arasında, elektrik süpürgesini yanlış kullanmak, yüzeyleri temizlemeden önce toz almayı ihmal etmek ve dezenfektanı yeterince bekletmemek gibi konular bulunur. Bu hatalardan kaçınarak, evlerimizin daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlayabiliriz.
Temizlik Uzmanından 3 Büyük Hata
Ev temizliği, birçok insan için zorlayıcı bir görev olabilir. Ancak, temizlik uzmanları, evlerimizi temizlerken sıklıkla yapılan hatalara dikkat çekiyorlar.
Elektrik Süpürgesini Doğru Kullanmama
Bir temizlik uzmanına göre, en yaygın yapılan hatalardan biri, elektrik süpürgesini sadece tek bir yönde kullanmaktır. Uzmanlar, elektrik süpürgesini tüm yönlere kullanmanın, halıdan tüm tozları almak için daha etkili olduğunu belirtiyorlar.
Yüzeyleri Temizlemeden Önce Toz Almama
Bir diğer yaygın hata ise yüzeyleri temizlemeden önce toz alınmamasıdır. Temizlik uzmanları, tozu temizlemeden önce yüzeylere temizlik ürünü uygulamanın, tozu sadece başka bir yere yayabileceğini ve etkili bir temizlik sağlamayacağını vurguluyorlar.
Dezenfektanı Yeterince Bekletmemek
Son olarak, birçok kişinin yaptığı bir hata da yüzeylere dezenfektan sıktıktan hemen sonra silmeleridir. Uzmanlar, dezenfektanın etkili olabilmesi için yüzeyde en az beş ila on dakika bekletilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca, temizlik ürünlerinin etiketlerinin okunması ve talimatların dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Bu ipuçları, ev temizliğinin daha etkili ve hijyenik olmasına yardımcı olabilir. Herkesin temizlik alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve bu basit stratejileri uygulaması, evlerimizin daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağlayabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
- Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?
- Kedilerde FIP (Corona Virüs) hastalığı nedir, belirtileri neler? Tedavisi var mı? Kedilerde FCov bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...
- Emekliye maaşını katlayacak reçete geldi! Yeni zam formüleri oluştu! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...
- İlk sahur ne zaman, hangi tarihte? Diyanet 2024 Ramazan ayı ilk sahur ve iftar vakitleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa. Samsun...
- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
- Survivor Sema Pınar kavgası olayı nedir? Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli?
- SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...
- Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...