28 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz

Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2024
ABONE OL
Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz

Temizlik, bazıları için zorlayıcı bir görev olabilirken, diğerleri için ise terapötik bir aktivite olarak görülebilir. Ancak, ev temizliği yaparken yapılan bazı hatalar, temizliğin etkinliğini azaltabilir veya sağlığımızı riske atabilir. Temizlik profesyonelleri, bu hatalara dikkat çekerek, daha etkili ve hijyenik bir temizlik için bazı ipuçları sunuyorlar.

Temizlik, bazıları için rahatlatıcı bir aktivite olabilirken, diğerleri için oldukça zorlayıcı bir görevdir. Her ne kadar evlerimizi temiz tutsak da, bazen temizlik yapmak istemeyiz veya son istediğimiz şey olabilir. Ancak, temizlik yaparken dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu hatalar arasında, elektrik süpürgesini yanlış kullanmak, yüzeyleri temizlemeden önce toz almayı ihmal etmek ve dezenfektanı yeterince bekletmemek gibi konular bulunur. Bu hatalardan kaçınarak, evlerimizin daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlayabiliriz.

Temizlik Uzmanından 3 Büyük Hata

Ev temizliği, birçok insan için zorlayıcı bir görev olabilir. Ancak, temizlik uzmanları, evlerimizi temizlerken sıklıkla yapılan hatalara dikkat çekiyorlar.

Elektrik Süpürgesini Doğru Kullanmama

Bir temizlik uzmanına göre, en yaygın yapılan hatalardan biri, elektrik süpürgesini sadece tek bir yönde kullanmaktır. Uzmanlar, elektrik süpürgesini tüm yönlere kullanmanın, halıdan tüm tozları almak için daha etkili olduğunu belirtiyorlar.

Yüzeyleri Temizlemeden Önce Toz Almama

Bir diğer yaygın hata ise yüzeyleri temizlemeden önce toz alınmamasıdır. Temizlik uzmanları, tozu temizlemeden önce yüzeylere temizlik ürünü uygulamanın, tozu sadece başka bir yere yayabileceğini ve etkili bir temizlik sağlamayacağını vurguluyorlar.

Dezenfektanı Yeterince Bekletmemek

Son olarak, birçok kişinin yaptığı bir hata da yüzeylere dezenfektan sıktıktan hemen sonra silmeleridir. Uzmanlar, dezenfektanın etkili olabilmesi için yüzeyde en az beş ila on dakika bekletilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca, temizlik ürünlerinin etiketlerinin okunması ve talimatların dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Bu ipuçları, ev temizliğinin daha etkili ve hijyenik olmasına yardımcı olabilir. Herkesin temizlik alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve bu basit stratejileri uygulaması, evlerimizin daha temiz ve sağlıklı olmasına katkı sağlayabilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA