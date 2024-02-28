Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? TBMM kaç gün tatil yapacak, hangi tarihte açılacak?
31 Mart seçimleri öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil planları gündemde geniş yer tutuyor. Yerel seçimlere doğru yaklaşırken, Meclis'in tatil öncesi son toplantısı yapılacak. Meclis'in son toplantısında ele alınacak konular arasında ise 8. Yargı Paketi öne çıkıyor. Bu paketin içeriği ve tartışmaları, önümüzdeki dönemde siyasi ve hukuki anlamda önemli gelişmelere işaret edebilir.
Meclis'in tatil tarihine ilişkin merak, yaklaşan yerel seçimler ve gündemdeki 8. Yargı Paketi gibi konularla birlikte yoğunlaşıyor. Özellikle ceza indirimleri, af yasası 2024 ve infaz düzenlemesi gibi önemli konular, Yeni Yargı Paketi'nin Meclis gündemine gelmesiyle beraber dikkat çekiyor. Bu paket, yargı reformunda atılan yeni bir adımı temsil ediyor ve 43 maddelik bir torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bununla birlikte, pakete emekliye 3 bin TL'lik ikramiye eklenmesi de dikkatleri üzerine çekti.
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?
TBMM'nin konuları arasında yer alan 8. Yargı Paketi'ni görüşülmesi ile birlikte Meclis'in, 29 Şubat 2024 Cuma günü tatile girmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
Seçim nedeniyle ara verecek olan Meclis, 31 Mart seçimlerinin ertesinde çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
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