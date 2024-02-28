Meclis tatile girdi mi, ne zaman girecek? TBMM kaç gün tatil yapacak, hangi tarihte açılacak?

Meclis'in tatil tarihine ilişkin merak, yaklaşan yerel seçimler ve gündemdeki 8. Yargı Paketi gibi konularla birlikte yoğunlaşıyor. Özellikle ceza indirimleri, af yasası 2024 ve infaz düzenlemesi gibi önemli konular, Yeni Yargı Paketi'nin Meclis gündemine gelmesiyle beraber dikkat çekiyor. Bu paket, yargı reformunda atılan yeni bir adımı temsil ediyor ve 43 maddelik bir torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bununla birlikte, pakete emekliye 3 bin TL'lik ikramiye eklenmesi de dikkatleri üzerine çekti.