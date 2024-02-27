Kafatası 8 yerinden kırılan Mira Şahin’in ifadesi ortaya çıktı! Öğretmenin ihmali var mı?

"İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPMIŞ"

Mira'nın olaydan sonra en az 2 ders geçirdiğinin söyleyen Avukat Çelik, "Mira bu süre içerisinde hiçbir şekilde derse aktif olarak katılmamış; sıranın üzerinde yatarak geçirmiş bütün ders saatlerini. Öğretmenin ifadesini henüz göremedik, nasıl bir ifade verdiğini şu an bilemiyoruz. Sosyal medyada özellikle bilgi kirliliği var. Öğretmenin çocuğun kafasına buz koyduğu, müdahale ettiği yönünde ama böyle bir müdahale de hiç olmamış. Mira'nın arkadaşları Mira'ya ilk müdahaleyi yapmışlar. Çocuklar buz aramış; bulamayınca kantinden bir şişe soğuk su almışlar ve Mira'nın başının ağrısını geçirmeye çalışmışlar. İlk müdahale bile kendi arkadaşları tarafından yapılmış. İki dersin bu şekilde geçtiğini, üçüncü derste zaten artık kendisi de tamamen konuşamaz hale geldiği için öğretmenin elinin ayağının dolandığını ve sınıftan dışarı çıkarak okul müdürünü sınıfa getirdiğini söylüyor. Okul müdürü ve müdür yardımcısı sınıfta çocuğun durumunu gördükten sonra derhal aileye haber verilmiş. Mira şöyle söylüyor; 'Her şeyi duyabiliyordum ama konuşamıyordum. Gözlerim de birazcık açıktı, birazcık kapalıydı.' Mira aslında olayları duyabiliyor, teyzesinin okula gelip ambulansa teyzesinin haber verdiğini söylüyor. Mira açıkça; 'kovalama oynarken ayağım takıldı, kafamı sıraya çarptım. Herhangi bir arkadaşım beni itmedi' şeklinde beyanda bulundu" ifadelerini kullandı.

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