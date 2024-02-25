Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul’da o yollar trafiğe kapatılacak

25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapalı olacak. 26 Şubat Pazartesi günü 06.00'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak.