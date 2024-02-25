İzmir'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Menderes (İzmir)'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Menderes (İzmir)'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-25
Saat:20:09:39 TSİ
Enlem:37.98028 N
Boylam:27.15056 E
Derinlik:7.77 km
DERİNLİK 7 KİLOMETRE
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-02-25 20:09:3937.9802827.150567.77MW3.9Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Menderes (İzmir)Detay
2024-02-25 19:26:1438.5427839.504447.0ML1.4Merkez (Elazığ)Detay
2024-02-25 18:55:2938.6308339.575837.3ML1.0Merkez (Elazığ)Detay
2024-02-25 18:26:2936.43536.298337.0ML1.6Kırıkhan (Hatay)Detay
2024-02-25 18:14:3437.2702836.988619.43ML1.8Nurdağı (Gaziantep)Detay
2024-02-25 18:07:1737.9261136.473067.03ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)Detay
2024-02-25 17:59:2138.0247237.468617.04ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-02-25 17:51:1037.1630.569727.0ML1.1Döşemealtı (Antalya)Detay
2024-02-25 17:33:0437.4447236.636116.98ML1.1Onikişubat (Kahramanmaraş)Detay
2024-02-25 17:31:1338.2341738.6269416.39ML1.2Pütürge (Malatya)Detay
2024-02-25 17:08:3040.4919429.2161111.83ML1.3Gemlik (Bursa)Detay
2024-02-25 16:43:5340.4683329.19257.08ML3.1Gemlik (Bursa)Detay
2024-02-25 15:19:1336.992528.384446.99ML1.7Ula (Muğla)Detay
2024-02-25 15:09:3237.0088931.622225.95ML2.5Akseki (Antalya)Detay
2024-02-25 14:52:4238.087538.436396.15ML2.2Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-02-25 14:49:3637.9708327.186117.67ML1.8Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.77 km] Menderes (İzmir)Detay
2024-02-25 14:25:3535.9852827.436396.96ML1.7Ege Denizi - [78.69 km] Datça (Muğla)Detay
2024-02-25 14:16:4438.1805638.531947.06ML2.0Battalgazi (Malatya)Detay
2024-02-25 13:57:4136.9813927.955837.0ML1.3Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.80 km] Milas (Muğla)Detay
2024-02-25 13:53:1138.1883338.5441711.45ML3.1Battalgazi (Malatya)Detay
2024-02-25 13:46:0938.1941738.535288.86ML2.7Battalgazi (Malatya)Detay
2024-02-25 13:13:3834.7827832.0538952.46ML2.7AkdenizDetay
2024-02-25 13:12:0038.0908338.411676.94ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-02-25 12:54:1036.812529.197511.1ML0.8Fethiye (Muğla)Detay
2024-02-25 12:49:4839.6602829.469178.4ML1.6Tavşanlı (Kütahya)Detay
2024-02-25 12:44:1037.3058331.793619.49ML1.1Akseki (Antalya)Detay
2024-02-25 12:23:1936.9727827.954447.0ML1.6Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.76 km] Milas (Muğla)Detay
2024-02-25 12:14:2637.1611127.892515.7ML1.3Milas (Muğla)Detay
2024-02-25 12:08:2537.5519435.907787.12ML1.2Kozan (Adana)Detay
2024-02-25 11:56:3837.2413930.9502821.78ML2.6Serik (Antalya)Detay
2024-02-25 11:49:3940.82532.6533313.15ML2.0Çerkeş (Çankırı)Detay
2024-02-25 11:45:5337.7811136.568067.0ML2.7Onikişubat (Kahramanmaraş)Detay
2024-02-25 11:44:1038.3919437.5869410.12ML1.6Darende (Malatya)Detay
2024-02-25 11:43:2037.027.6511113.17ML2.8Bodrum (Muğla)Detay
2024-02-25 10:25:1337.5594429.519727.0ML1.2Acıpayam (Denizli)Detay
2024-02-25 10:08:1938.9227831.454446.57ML1.1Emirdağ (Afyonkarahisar)Detay
2024-02-25 09:08:2236.128.230566.91ML1.2Akdeniz - [60.02 km] Marmaris (Muğla)Detay
2024-02-25 08:58:0438.9155643.472787.0MW3.9Van Gölü - [06.46 km] Tuşba (Van)Detay
2024-02-25 08:32:2240.0497228.610286.89ML1.2Mustafakemalpaşa (Bursa)Detay
2024-02-25 08:29:2840.042528.62256.99ML1.9Mustafakemalpaşa (Bursa)Detay
2024-02-25 08:22:4838.3047238.198067.0ML2.1Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-02-25 08:19:4038.2441738.153336.95ML1.5Yeşilyurt (Malatya)Detay
2024-02-25 07:09:1838.6758326.158337.0ML2.9Ege Denizi - [21.42 km] Karaburun (İzmir)Detay
2024-02-25 07:07:5140.8027827.63759.63ML1.2Marmara Denizi - [16.74 km] Marmara (Balıkesir)Detay
2024-02-25 07:06:2238.60537.494177.0ML1.4Darende (Malatya)
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