Tıkanan lavaboyu açmanın en pratik yolu: 1 avuç dökün, anında işe yarıyor...

Lavabo Pompası: Bir lavabo pompası, lavabo tıkanıklıklarını açmak için etkili bir araçtır. Pompayı lavabo deliğine yerleştirin ve vakum oluşturmak için pompayı sıkıştırıp gevşetin. Bu, tıkanıklığı çözebilir.

Sıcak Su ve Deterjan: Lavaboya kaynar su dökün ve ardından bir miktar deterjan ekleyin. Bu, tıkanıklığı çözmeye yardımcı olabilir. Ancak, bu yöntem plastik borularda kullanılmamalıdır çünkü sıcak su plastik boruları eritebilir.