İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi’den Turkuvaz Medya Grubu’na ziyaret: İki ülke arasında dezenformasyonu engelleyeceğiz

"İNŞALLAH KUDÜS'TE BİRLİKTE NAMAZ KILARIZ"

Farshad Mehdi, Gazze'deki katliamın sadece Müslümanların değil insanlığın mücadele ettiğini belirterek, "Türkiye ve İran'daki halk Filistin'e destek veriyor. İnşaallah Kudüs'te birlikte namaz kılarız" diye konuştu.