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İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi'den Turkuvaz Medya Grubu'na ziyaret: İki ülke arasında dezenformasyonu engelleyeceğiz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi’den Turkuvaz Medya Grubu’na ziyaret: İki ülke arasında dezenformasyonu engelleyeceğiz

Turkuvaz Medya Grubu bugün İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi'yi ağırladı. Mehdi ve beraberindeki heyet binamızı gezerken stüdyolarda incelemede bulundu. Farshad Mehdi, iki ülke arasında dezenformasyonu önlemenin önemine vurgu yaparken “Türkiye ve İran’daki halk Filistin’e destek veriyor. İnşaallah Kudüs’te birlikte namaz kılarız” diye konuştu.

İran Kültür Bakan Yardımcısı Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etti. Farshad Mehdi ve beraberindeki heyet, gazete, televizyon ve internetin yöneticileriyle birlikte binamızı gezdi, stüdyolarda incelemelerde bulundu.

Farshad Mehdi, Turkuvaz Medya Grubu'nun büyük medya kuruluşu olduğunu, gazete ve televizyonlarının toplumda çok büyük etki bıraktığını söyledi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA DEZENFORMASYONU ENGELLEYECEĞİZ"

Mehdi, 24 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını hatırlattı.

Mehdi, İran ve Türkiye arasında medya alanında ortak heyet kurulacağını belirterek, "İran ve Türkiye ortak mirasa sahip. İki ülke arasındaki dezenformasyonu engelleyeceğiz. İki ülke bilgi akışı konusunda birlikte hareket edecek" dedi.

"İNŞALLAH KUDÜS'TE BİRLİKTE NAMAZ KILARIZ"

Farshad Mehdi, Gazze'deki katliamın sadece Müslümanların değil insanlığın mücadele ettiğini belirterek, "Türkiye ve İran'daki halk Filistin'e destek veriyor. İnşaallah Kudüs'te birlikte namaz kılarız" diye konuştu.

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